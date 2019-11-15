شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماعات سد النهضة فى أديس أبابا اليوم بمشاركة البنك الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم الجمعة، الاجتماع الأول من الاجتماعات الأربعة لمفاوضات سد النهضة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان" وبمشاركة ممثلى الولايات المتحدة والبنك الدولى.

يأتى عقد هذا الاجتماع فى ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا فى العاصمة الأمريكية واشنطن وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولى.

ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات على مدار اليومين قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بهدف الوصول إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020 وذلك طبقا للبيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية بواشنطن فى 6 نوفمبر الحالى.