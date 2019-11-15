شكرا لقرائتكم خبر عن 25 نوفمبر.. نظر أمر تجديد حبس علا القرضاوى المتهمة بتمويل الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت نيابة أمن الدولة العليا، جلسة 25 نوفمبر الجاري، لنظر أمر تجديد حبس علا القرضاوي، ابنة يوسف القرضاوى، احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معها فى قضية الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

وأسندت النيابة العامة للمتهمة ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات.

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