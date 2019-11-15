شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية توجه بفحص أعمدة الكهرباء بعد تحذيرات من سقوط أمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد لغرف العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة والمحافظات لمتابعة الأحوال الجوية والتواصل بصورة دائمة مع غرفة عمليات مجلس الوزراء لسرعة التعامل الفورى مع أية مشكلات وسرعة حلها وتوفير معدات إضافية من المعدات الاحتياطية أو من المحافظات المجاورة، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من استمرار حالة تقلبات الطقس خلال الفترة الحالية واحتمالية سقوط أمطار فى أماكن متفرقة من البلاد

وطالب شعراوى، وفقًا لبيان اليوم، بالمتابعة المستمرة لكافة تقارير جهات الرصد والإنذار المبكر "مركز التنبؤات بمعهد الموارد المائية - هيئة الأرصاد الجوية - مركز التنبؤ بفيضان النيل"، موجها المحافظين بإصدار بيانات تحذيرية للمواطنين فى المحافظات وتوعيتهم عبر وسائل الإعلام المختلفة بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة فى الشوارع والميادين خلال فترات سقوط الأمطار الغزيرة .

كما وجه شعراوى، بتشكيل لجان للمرور على أعمدة الكهرباء على مستوى المحافظات وفحصها والتأكد من سلامتها وموافاة الوزارة بتقرير أسبوعى عما تم تنفيذه لعدم تكرار تلك الحوادث، وشدد على ضرورة مراجعة كافة الإجراءات التى اتخذتها المحافظات لمواجهة سوء الأحوال الجوية والاطمئنان على اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين .

وطالب شعراوى، من المحافظات المتوقع سقوط أمطار غزيرة عليها بضرورة الانتشار الجيد للمعدات الخاصة بالطوارئ بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ووضع فى حالة تأهب للتعامل مع أى أحداث غير متوقعة وسرعة التنسيق مع إدارات المرور لتحديد الطرق والمحاور البديلة فى حالة إغلاق أية شوارع أو ميادين رئيسية نتيجة الأمطار .

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وأكد وزير التنمية المحلية أن غرفة عمليات الوزارة ستواصل العمل بكامل طاقتها و تقوم بحل أى شكاوى تتعلق بالأمطار من جميع المحافظات، كما تتلقى مبادرة صوتك مسموع جميع الشكاوى المتعلقة بالامطار من خلال وسائل التواصل المتاحة وهى : رقم " الواتس أب " : وهو ( 01150606783 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك": بعنوان ( صوتك مسموع) ( www.facebook.com/sotakmasmwo )

ورقم الخط الساخن : (15330 ) والبريد الإلكترونى : ([email protected] ) .