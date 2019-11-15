حتى منتصف الأسبوع.. الأرصاد تكشف سبب "انخفاض الحرارة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة برودة بداية من غدِ الجمعة حيث يوجد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لتصل حتى 26 درجة على القاهرة.

وأضاف شاهين، لمصراوي، أن هذه الموجة الباردة التي يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة مستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن السبب فيها يعود إلى الكتل الهوائية القادمة من أوروبا عبر البحر المتوسط.

وطالب مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة المتابعة المستمرة للنشرات التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية للإبقاء مطلعين على تفاصيل تطورات حالة الطقس.

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وتابع محمود شاهين: "الفترة المقبلة فترة تقلبات وعلى المواطنين الاستماع باستمرار إلى تعليمات الأرصاد خاصة فيما يتعلق بنوعية الملابس التي يرتدونها، كل واحد طبيب نفسه، إلبسوا الملابس التي تناسب حالة الطقس".

وتوقعت الهيئة، أن يمتد الانخفاض في درجات الحرارة ليشمل معظم الأنحاء غدًا الجمعة، ويسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وإن ظل مائلاً للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيفًا ليلاً، بينما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، قد تكون رعدية أحيانًا، والرياح معتدلة.​