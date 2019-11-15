أخبار مصر | عاجل.. الأرصاد تحذر: أمطار على القاهرة وعدد من المحافظات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأرصاد تحذر: أمطار على القاهرة وعدد من المحافظات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضًا آخر في درجات الحرارة على شمال البلاد، ليسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وإن ظل مائلاً للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائلاً للبرودة ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء متكاثرة، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 20 26

شبين الكوم 19 26

طنطا 19 26

دمنهور 19 25

الإسكندرية 17 25

بلطيم 19 25

مطروح 19 24

السلوم 18 23

سيوة 13 24

بورسعيد 21 25

دمياط 20 25

الزقازيق 19 26

الإسماعيلية 17 26

السويس 18 25

العريش 16 26

رفح 15 26

رأس سدر 18 25

نخل 11 25

نويبع 23 27

طابا 19 26

كاترين 14 20

الطور 21 27

شرم الشيخ 23 30

الغردقة 22 31

مرسى علم 21 31

الفيوم 19 26

بنى سويف 19 26

المنيا 18 26

أسيوط 18 27

سوهاج 16 28

قنا 17 31

الأقصر 19 32

أسوان 19 33

أبوسمبل 18 33

الوادى الجديد 19 31

شلاتين 20 28

أبو رماد 21 28

حلايب 22 27

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رأس حدربة 22 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 34

المدينة 20 31

الرياض 16 25

المنامة 22 28

أبوظبى 20 29

الدوحة 22 29

الكويت 16 28

دمشق 10 21

بيروت 19 29

عمان 11 22

القدس 15 20

غزة 17 25

بغداد 13 28

مسقط 20 28

صنعاء 06 22

الخرطوم 24 38

طرابلس 17 26

تونس 14 22

الجزائر 08 13

الرباط 08 16

نواكشوط 22 30

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 05 18

أسطنبول 12 21

إسلام آباد 12 21

نيودلهى 17 28

جاكرتا 24 34

بكين 01 10

كوالالمبور 24 32

طوكيو 07 15

أثينا 12 21

روما 10 17

باريس 03 08

مدريد 01 10

برلين 05 10

لندن 05 08

مونتريال -13 02

موسكو 01 06

نيويورك 02 11

واشنطن 02 12