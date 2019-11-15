أخبار مصر | "الأرصاد" تكشف مناطق سقوط الأمطار اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأرصاد" تكشف مناطق سقوط الأمطار اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا، بشأن طقس ودرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2019.
وتوقعت الهيئة انخفاض آخر في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الغربية، حتي شمال الصعيد، مائل للحرارة جنوباً نهاراً لطيف ليلاً.
وتابعت في بيانها: "كما تقل الرؤية في الشبورة المائية شمالاً، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، وجنوبا عند مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح شمالية غربية معتدلة".
أما درجات الحرارة المتوقعة فقد جاءت كالأتي:
القاهرة 20 26
شبين الكوم 19 26
طنطا 19 26
دمنهور 19 25
الإسكندرية 17 25
بلطيم 19 25
مطروح 19 24
السلوم 18 23
سيوة 13 24
بورسعيد 21 25
دمياط 20 25
الزقازيق 19 26
الإسماعيلية 17 26
السويس 18 25
العريش 16 26
رفح 15 26
رأس سدر 18 25
نخل 11 25
نويبع 23 27
طابا 19 26
كاترين 14 20
الطور 21 27
شرم الشيخ 23 30
الغردقة 22 31
مرسى علم 21 31
الفيوم 19 26
بنى سويف 19 26
المنيا 18 26
أسيوط 18 27
سوهاج 16 28
قنا 17 31
الأقصر 19 32
أسوان 19 33
أبوسمبل 18 33
الوادى الجديد 19 31
شلاتين 20 28
أبو رماد 21 28
حلايب 22 27
رأس حدربة 22 27