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شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ البحر الأحمر تزور مناطق السيول في حلايب وتوجه بتوفير مساكن بديلة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقدت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر المناطق المنكوبة والمتضررة من السيول والأمطار الغزيرة، بحلايب يرافقها عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة شملت التضامن الاجتماعي، وجهاز الإسكان والتعمير، وشركة الكهرباء، وشركة المياه والصرف الصحي، والهيئة العامة للطرق والكباري.
وخلال الزيارة التقت نائب المحافظ والوفد المرافق لها باهالى ومشايخ قبائل مدينة حلايب وقراها، والاستماع إلى الأضرار التي لحقت بأهالي المدينة جراء السيول ومطالب المشايخ والأهالي بشأن الخدمات المقدمة في المدينة.
وكلفت نائب المحافظ مسؤولي مديرية التضامن الاجتماعي بإجراء حصر شامل لجميع المواطنين التي أضيرت منازلهم من جراء هذه السيول، وذلك لتعويضهم بوحدات سكنية بديلة.
وقدم أهالي ومشايخ المدينة الشكر لمسؤولي البحر الأحمر على سرعة الاستجابة لمطالب الأهالي، وكذلك لتعويض الأسر المتضررة.
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