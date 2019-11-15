شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مستندات هامة لتغيير اسمك بشهادة الميلاد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل البعض من المواطنين، عن الأوراق المطلوبة لتغيير الاسم الشخصى بـشهادة الميلاد والرقم القومى، و"الخليج 365" يوضح الأوراق والإجراءات المطلوبة لتغيير الاسم الشخصى.

ويقول المحامى خالد محمد، إن تغيير الاسم الشخصى يتطلب عددًا من الأوراق يجب أن تقدم وهى:

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1- شهادة ميلاد كمبيوتر.

- 2صورة من قسيمة الزواج (والأصل).

3- صور من رقم القومى الأب والأم.

وأضاف المحامى بالنقض، أنه فى حال عدم وجود الأب لسفره أو انشغاله فى أمر ما، يجب أن يحرر توكيلاً رسميًا لصاحب تغيير الأسم من وإلى، لاستكمال الإجراءات القانونية، موضحًا أن تلك الأوراق تقدم لمصلحة الأحوال المدنية مع استخراج طلب لتغيير الاسم.