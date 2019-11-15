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زيارات استثنائية للسجينات بمناسبة مناهضة العنف ضد المرأة بداية من الغد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرروزير الداخلية، منح السجينات "زيارة استثنائية واحدة"، اعتباراً من غدٍ السبت وحتى الخميس 21 نوفمبر الجارى، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة لنزيلات السجون، وذلك بمناسبة حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، التى تبدأ فى النصف الثانى لشهر نوفمبر، وحرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزيلات السجون فى مشاركة ذويهن الاحتفال بهذه المناسبة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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