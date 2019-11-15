أخبار مصر | حزب المؤتمر يصدر قرار بتعيين "الفلاح" أمينا عاما لدائرة مدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب المؤتمر يصدر قرار بتعيين "الفلاح" أمينا عاما لدائرة مدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الريان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، قرارا بتعيين هاني الفلاح، أمينا عاما لدائرة مدينة نصر، كما تم تعيين هدير فوزي، وكيلا للجنة الصحة بالأمانة المركزية، ونشأت صليب أمينا لمحافظة الاسكندرية.

وقال هاني الفلاح، أمين عام مدينة نصىر، إنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على التواصل مع الجهات المعنية لتقديم كافة المساعدات التى يحتاجها المواطن المصري في الشارع، علاوة على لعب دور حلقة الوصل بين المواطن والمسئولين بالدولة لحل كافة المشكلات.

وأضاف "الفلاح" في تصريح صحفي، أنه سيتم عمل دورات تدريبية مجانية في عدد من المجالات، لرفع وعى المواطن، ومنها أيضا تقديم خدمات تفيد الفرد في حياته المستقبلية.

وتابع: أنه سيتم تنظيم ورش عمل مختلفة في عدد من المجالات على رأسها الإعلام والتمثيل باعتبارهم القوى الناعمة لأدى دولة، مستطردا: علينا الوقوف بجانب الدولة في عدد من المجالات وتقديم يد العون والمساعدة لأن ذلك واجب وطني في المقام الأول.