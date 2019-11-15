مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. قتل أخيه بسبب فيديو جنسي.. وعاطل أنهى حياة جاره بسبب مشادة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. قتل أخيه بسبب فيديو جنسي.. وعاطل أنهى حياة جاره بسبب مشادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الخميس خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

القبض على سائق تاكسي بحوزته كمية من الاستروكس المخدر بشبرا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة من القبض على عاطل عثر بحوزته على 6 لفافات استروكس، كيس بلاستيكي بداخله استىروكس، مبلغ مالي، هاتف محمول، وجار تكثيف الجهود لضبط سائق تاكسي كان معه، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة.

حكاية "الدم والعار".. كواليس قتل نقاش لأخيه بسبب "فيديو جنسي".. وشقيقهما: "كل اللي اتنشر صح"

"أنت بتخوني مع مراتي، زوجها لو كان طالها كان ذبحها، كانت شغالة كوافيرة ومتزوجة قبله وعندها بنت كبيرة، بنته كان فرحها الأسبوع الجاي مش عارفين الفرح هيتأجل ولا هيتلغي خالص، ربنا يسامحها اللي كانت السبب أخ قتل أخوه ودفنه، الناس كلها عرفت اللي حصل وكل الكلام صح، صوت ضرب وشخص يتألم، جثة مدفونة تحت السلم".

ضبط متهمين انتحلوا صفة مندوبين بشركة بترول للنصب على المواطنين

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بشكوى داخل فرع أحد البنوك بدائرة القسم، وبالانتقال تم التقابل مع المُبلغ (نائب مدير الفرع محل البلاغ - مقيم بدائرة القسم)، وما قرره بتضرره من أحد الأشخاص (مهندس مدني وشريك بشركة حلويات - مقيم بدائرة القسم ) لقيامه بالحضور لفرع البنك لصرف شيك بمبلغ (211.525 ألف جنيه) مسحوب على فرع البنك بالسويس وبالاستعلام عن الشيك تبين أنه "مزور".

Advertisements

"14 قضية تهريب".. جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالي:

بـ"كتر".. عاطل ينهي حياة جاره بسبب مشادة كلامية بدار السلام

ورد لقسم شرطة دار السلام إشارة من مستشفى أحمد ماهر العام تفيد استقبالها المدعو "م.ا.ا"، 21 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، متوفي أثر إصابته بجرح نافذ بالجانب الأيمن.

"الإدارية العليا": تصحيح أوراق الامتحانات اختصاص الجهة الإدارية

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن تصحيح أوراق الإجابة في الامتحانات من الأمور الفنية التي تستقل بها الجهة الإدارية، وتترخص في تقييمها طبقا للضوابط والمعايير الفنية والعلمية، وتعد صميم اختصاصها بلا معقب من القضاء الإداري، إلا إذا كان هذا التقدير مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، أو شاب عملية التصحيح خطأ مادي في جمع الدرجات.

بكفالة 1000 جنيه.. إخلاء سبيل شاب متهم بممارسة الشذوذ بالجيزة

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، إخلاء سبيل شاب شاذ جنسيًا ويدعى "ر.ا" البالغ من العمر 26 عامًا، بكفالة 1000 جنية لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك" لاستقطاب الزبائن لممارسة الشذوذ بمقابل 200 دولار في الليلة.