الصحة: جميع المستشفيات تخضع لمعايير مكافحة العدوى لمنع الإصابة بالفيروسات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، أن جميع المستشفيات تخضع لمعايير مكافحة العدوى المطبقة عالميًا منعًا لإصابة أى مريض بأمراض وبائية قد تنتقل من مريض إلى آخر. وقال قطاع الطب الوقائى، إن الأمراض المنقولة عن طريق الدم يجرى الاهتمام بها، ويحظر الإفراج عن أى كميات سواء واردة للمستشفيات أو داخل المستشفى إلا بعد التأكد من سلامتها 100% .

وتابع: أنه يحظر الإفراج الصحى عن أى وحدات دم أو مكوناته أو مشتقاته مستوردة كانت أو واردة كهدية، إلا بعد أن تقوم الجهات المختصة بالتأكد من سلبيتها لمرض الالتهاب الكبدى الوبائى ومرض فقدان المناعة المكتسبة "الإيدز". وأشار الطب الوقائى، أن دخول وحدات الدم ومكوناته ومشتقاته يخضع لرقابة صارمة، ويمر بإجراءات وقائية، وفقًا للمعايير العالمية فى هذا الشأن.

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