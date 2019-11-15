الصحة: جميع المستشفيات تخضع لمعايير مكافحة العدوى لمنع الإصابة بالفيروسات

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وقال قطاع الطب الوقائى، إن الأمراض المنقولة عن طريق الدم يجرى الاهتمام بها، ويحظر الإفراج عن أى كميات سواء واردة للمستشفيات أو داخل المستشفى إلا بعد التأكد من سلامتها 100% .
وأشار الطب الوقائى، أن دخول وحدات الدم ومكوناته ومشتقاته يخضع لرقابة صارمة، ويمر بإجراءات وقائية، وفقًا للمعايير العالمية فى هذا الشأن.
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