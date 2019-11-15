شكرا لقرائتكم خبر عن ​الأوقاف: 1067 طن لحوم أضاحى تم توزيعها على المستحقين خلال 3 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ​وأضاف طايع، لـ"الخليج 365"، أنه يجرى التوزيع بعدد من المحافظات حتى الجمعة المقبلة بمجموع 94 طنًا ​بمحافظات: (أسيوط – سوهاج - الإسماعيلية - كفر الشيخ – قنا – الأقصر – بور سعيد – المنيا – القليوبية - أسوان – الفيوم – بني سويف – القاهرة – الجيزة - السويس – جنوب سيناء – الإسكندرية - دمياط - مرسى مطروح – الشرقية – البحيرة – الغربية - الدقهلية - البحر الأحمر – شمال سيناء – المنوفية- الوادي الجديد )، وبهذه المرحلة يصل إجمالى ما قد تم توزيعه 1067 طنًا.​​

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