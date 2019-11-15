شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن كوكيب سدنا فى ذكرى اكتشافه.. طول سنته 10,500 عاما أرضيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم ذكرى اكتشاف كويكب سِدنا، الذى اكتشفه مايكل براون من جامعة كالتيك وتشاد تروخيو من مرصد جيميني ودافيد ربينويتس من جامعة ييل.

”الخليج 365” يوضح فى النقاط التالية عددا من المعلومات حول كويكب سدنا كما يلى:

1- تم اكتشاف كويكب 90377 سِدنا فى مثل هذا اليوم 14 نوفمبر عام 2003.

2- اكتشف سدنا أثناء مسح للسّماء كان يتم بواسطة "مقراب صامويل أوشِن" الواقع ضمن مرصد بالومار في سان دييجو، كاليفورنيا، وباستخدام "كاميرا بالومار للبحث" ذات الـ160 ميجا بكسل.

3- يعتبر 90377 سِدنا أبعد ما اكتشف فى النظام الشمسى إلى الآن.

Advertisements

4- تسميته بسِدْنَا على اسم آلهة البحر عند الأينويت (أي الأسكيمو)، والاسم لا يزال غير رسمى.

5- بعده عن الشمس يتغير بين 76 و850 أضعاف بعد الأرض عن الشمس، وبلغ بعده فى عام 2004 م حوالى 90 ضعف ذلك.

6- تبلغ طول سنته 10,500 عامًا أرضيًا، ويومه يبدو 40 يوما أرضى.

7- يصل قطره إلى ما بين 1180 كم و1800 كم، وسطحه يظهر بلون أحمر جدًا.

8- يعدّ جزءا من سحابة أورت أو حزام كويبر، ولا يعدّ كوكبًا حقيقيًا، لكن لا يزال هنالك نقاش حول ذلك.