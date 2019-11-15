شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب أدت لنجاح مصر فى الرد على أكاذيب الإخوان حول ملف حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الدولة المصرية نجحت بمهارة شديدة تحسب لها فى نقل صورة حقيقية عن مجالات حقوق الإنسان والحريات أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك فى سياق قانونى معترف به ومن خلال ضوابط مهمة وإجراءات متماسكة، موضحًا أن مصر انتصرت فى المواجهة، ونقل الوفد رؤية وطنية خاصة بمجال حقوق الإنسان.

وكشف الدكتور طارق فهمى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، الأسباب التى جعلت مصر تنجح فى نقل الصورة الحقيقية حول أوضاع حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه الأسباب ممثلة فى الشفافية والصراحة ومواجهة المد العدائى كان وسيلة مصر فى نقل الموقف فى إشكالية حقوق الإنسان وهو ما تم.

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: لعل تجربة قطر وتركيا غير المشرفة فى مجال ملاحقة المعارضة والزج بهم فى السجون وسحب الجنسية القطرية من بعض الأسر وغلق الصحف والقبض على الإعلاميين فى تركيا ما يؤكد السجل الإجرامى للبلدين فى مجال حقوق الإنسان، وكان يجب التنويه عن ذلك وبصورة كبيرة لكشف ممارساتهم الإجرامية فى حقوق مواطنيهم.