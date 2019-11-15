شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة المتجددة: نخطط لمشروعات مستقبلية بقدرة 2200 ميجا وات من الرياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، الانتهاء من تشغيل أول محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بنظام BOO بقدرة 250 ميجاوات بخليج السويس، وجرى ربطها بالشبكة القومية للكهرباء.

وأوضح الخياط، أن هناك العديد من المشروعات المستقبلية فى مراحل مختلفة من التطوير، والتى تبلغ إجمالى قدراتها حوالى 2200 ميجاوات، موضحًا أن القطاع الخاص يلعب دورًا هامًا فى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة 2022، حيث تم الانتهاء من إجراءات التشغيل التجارى لمجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان بقدرة 1465 ميجاوات.

وأشار الخياط، إلى أن هناك تعاونًا بين الهيئة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة لإعداد استراتجية مصر 2030 الخاصة بمشروعات الطاقات المتجددة.