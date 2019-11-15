بعد إثارته للجدل.. عميد سابق بالأزهر: "إذا رأيتم الحريق فكبروا" حديث ضعيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

علق الدكتور جاد الرب أمين أستاذ الحديث بجامعة الأزهر عميد كلية الدراسات الإسلامية السابق، على حديث "إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه" بعدما أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشره في الصفحة الرسمية لدار الإفتاء تزامنًا مع حريق إيتاي البارود.

قال أستاذ الحديث، لـ "الخليج 365": "هو حديث ضعيف، إلا أنه يؤخذ في فضائل الأعمال".

وأضاف أمين، في تصريحات لمصراوي الخميس، أن علماء الحديث لديهم مقدرة على التفريق بين الحديث الضعيف والصحيح، من خلال الرجوع إلى كتب المتخصصة.

وأوضح أمين أن الأحاديث الضعيفة يستشهد بها في فضائل الأعمال للترغيب والترهيب.

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ودشنت دار الإفتاء المصرية، أمس الأربعاء، هاشتاج #إيتاي _ البارود، داعية المصريين إلى التكبير، بعد اندلاع حريق بأحد أنابيب البترول بمدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وقالت دار الإفتاء على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، "إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه"، مضيفةً: "اللهم الطف بعبادك يا لطيف. #إيتاي_البارود".

وحذفت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، الحديث بعد نشره، بعدما أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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