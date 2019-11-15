أخبار مصر | وزير النقل يكشف مفاجأة سارة عن أموال الغرامات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يكشف مفاجأة سارة عن أموال الغرامات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل إن الوزارة سوف تمول عقد عمرة رئيسية لـ 41 جرار "هنشل"، في هيئة سكك حديد مصر، بالتعاون مع شركة PRL الأمريكية، المتخصصة في صناعة جرارات القطارات، بقيمة 27 مليون دولار، سيتم توفيرها من الموارد الذاتية للهيئة.

وأضاف "الوزير"، أنه سيتم توفير التمويل من تنفيذ إجراءات حوكمة التذاكر والغرامات التي يتم فرضها على المتهربين من دفع التذاكر، بالإضافة لجزء من أرباح الشركات الاستثمارية والإعلانات وشركة عربات النوم، لافتا إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في توفير تمويل شراء 10 جرارات جديدة ضمن صفقة شراء 110 جرار مع شركة جنرال إليكتريك الأمريكية.

وأوضح وزير النقل، أن هذه الإجراءات شجعتهم على تحمل نفقات تمويل عقد عمل عمرة جسيمة لـ 41 جرار مع شركة PRL الأمريكية بقيمة 27 مليون دولار، وسيتم الانتهاء منها قبل 30 يونية 2020.

جاء ذلك خلال توقيع العقود النهائية، لتصنيع وتوريد وتحديث وعمل عمرة جسيمة لـ141 جرار سكة حديد ( 50 جرار جديد – تحديث 50 جرار من الأسطول الحالي - عمرة جسيمة لعدد 41 جرار من الأسطول الحالي)، وذلك بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشركة PRL الأمريكية، وبحضور كلا من: رئيس هيئة سكك حديد مصر، ورئيس وقيادات الشركة الأمريكية، الخميس، بمقر وزارة النقل بمدينة نصر.