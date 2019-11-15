أخبار مصر | "الوزير" يكشف تفاصيل صفقة جرارات "السكة الحديد" الجديدة.. ودور السيسي في تخفيض سعرها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزير" يكشف تفاصيل صفقة جرارات "السكة الحديد" الجديدة.. ودور السيسي في تخفيض سعرها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن رئيس شركة PRL الأمريكية، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تم الاتفاق على تخفيض 20 مليون دولار من إجمالي قيمة عقود الصفقة، بالإضافة لتخفيض من شهرين إلى ثلاثة أشهر من إجمالي الفترة الزمنية المحددة لتسليم الجرارات الجديدة.

تفاصيل صفقة جرارات السكك الحديد مع شركة PRL الأمريكية:

وعن تفاصيل الصفقة أوضح "الوزير" خلال كلمته بالمؤتمر الذي شهد توقيع العقود النهائية، أن الصفقة تشمل توقيع 4 عقود وهي كالأتي:

- العقد الأول، توريد 50 جرار جديد، سعر الجرار الواحد 2.5 مليون دولار.

- العقد الثاني، تحديث وإعادة بعث لـ 50 جرار قديمة موجودة في السكك الحديد منذ السبعينيات، وتعد جرارات متميزة يجيد الفنيين والسائقين المصريين التعامل معها، وتعد الشركة المنتج للمواتير الأصلية لهذه الجرارات.

- العقد الثالث، ويشمل عمل عمرة رئيسية وجسيمة لـ 41 جرار كانت الشركة أنتجتهم لصالح هيئة سكك حديد مصر في عام 2008/ 2009.

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- العقد الرابع، ويعد عقد صيانة وتشغيل لكل جرارات العقود الثلاثة، ويتضمن بعد التوريد سنتين ضمان، ومن 13 لـ 15 سنة صيانة وتشغيل، وتوفير لقطع غيار أصلية للجرارات.

معلومات عن صفقة جرارات السكك الحديدية مع شركة PRL الأمريكية:

- تشمل 141 جرار سكك حديد.

- تكلفة إجمالية أكثر من 466 مليون دولار.

- التمويل بقرض ميسر من بنك إنجليزي، بفائدة 1% وفترة سماح، ستتحمل هيئة السكك الحديدية في مصر جزء منها يبلغ 27 مليون دولار وهي قيمة العمرة لـ 41 جرار، ومن المقرر الإنتهاء منهم ووصولهم مصر قبل 30 يونية 2020، حيث سيشهد شهر مايو القادم وصول مواتير الجر والمحركات التي تمت عمرتها من أمريكا، بالتوازي مع قيام شركة ايرماس بإشراف من شركة PRL الأمريكية بتجديد ورفع كفاءة هياكل الجرارات ودهنها وتوحيد شكل هذه الجرارات مع الجرارات الجديدة.

- تعد الصفقة ثاني أكبر صفقات السكك الحديدية بعد صفقة توريد وتصنيع 1300 عربة قطارات مجري روسي.

جاء ذلك خلال توقيع العقود النهائية، الخميس، لتصنيع وتوريد وتحديث وعمل عمرة لـ141 جرار سكة حديد ( 50 جرار جديد – تحديث 50 جرار من الأسطول الحالي -عمرة لعدد 41 جرار من الأسطول الحالي) وذلك بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشركة PRL الأمريكية، وبحضور كلا من رئيس هيئة السكة الحديد، رئيس وقيادات الشركة الأمريكية، وذلك بمقر وزارة النقل بمدينة نصر.