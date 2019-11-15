مصر | عاجل.. إعادة فتح طريق مرسى علم بعد تحسن الأحوال الجوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إعادة فتح طريق مرسى علم بعد تحسن الأحوال الجوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعادت الإدارة العامة للمرور فتح طريق مرسى علم - شلاتين، بعد تحسن الأحوال الجوية.

كانت الإدارة العامة للمرور قد أغلقت طريق مرسى علم - شلاتين، مناطق مخرات سيول طبيعية، من الكيلو 14 حتى 120 في الاتجاهين بسبب اندفاع المياه.

وتم إغلاق الطريق في الاتجاهين، بالتنسيق مع إدارة مرور البحر الأحمر، وكلف مدير المرور بتكثيف التواجد المروري على الطريق، لحين تحسن الأحوال الجوية ورفع المياه.

وتهيب الإدارة العامة للمرور الالتزام بتعليمات رجال المرور حتى يعودوا لذويهم سالمين.