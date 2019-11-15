شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة أعلى طريق صحراوى الصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوى بالصف، مما أدى إلى توقف حركة المرور وأنتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الصحراوى بالصف بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.