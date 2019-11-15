10 معلومات عن خطوات "التعليم" لنشر الوعى السياحى بين طلاب المدارس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 1- تحفيز الطلاب لمعرفة المزيد عن مجال السياحة وخلق شغف لديهم للعمل بالقطاع. 2- إدراج أخلاقيات السياحة ضمن مناهج التعليم الأساسى. 3- تعليم أخلاقيات السياحة وكيفية التعامل مع السائح لتكوين صورة ذهنية عن المناطق السياحية. 4- غرس قيم ثقافة تقبل واحترام الآخر لدى النشء فى مرحلة رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسى. 5- مراجعة المناهج الدراسية الخاصة بمدارس التعليم الفنى والفندقى والسياحى بهدف تحديثها. Advertisements 6- تفعيل مسابقة "سفير السياحة" الخاصة بطلاب المدارس التعليمية بالمحافظات بهدف توعية الطلاب بأهمية السياحة. 7- إدراج نشاط طلابى بمراحل التعليم المختلفة تحت مسمى "سفير السياحة" لتعريف الطالب بمصطلحات السياحة والسائح والسفر. 8- العمل على تحويل بعض المدارس الفنية الفندقية إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص. 9- تشجيع القطاع الخاص لدعم المدارس الفنية الفندقية فى مجال التدريب وتطوير المناهج. 10- تنفيذ دروات تدريبية متخصصة في المجال السياحى لمدرسى رياض الأطفال والتعليم الأساسى، والتواصل مع القطاع الخاص ليكون راعياً فى المسابقات التنافسية التى يشارك فيها طلاب المدارس من حيث تقديم الرحلات والإقامة المجانية للطلاب الفائزين وأقاربهم.

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