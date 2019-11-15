شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسماء 4 قوائم تخوض انتخابات نادى القضاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 4 قوائم أساسية تخوض الانتخابات الكلية لنادى القضاة، التى من المقرر إجراؤها 20 ديسمبر المقبل، وتتولى الإشراف عليها لجنة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، من إجراءات العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة، وهذه القوائم هى:

1 - قائمة "تكافل القدرات، وتضافر الجهود، واستثمار الخبرات"، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس النادى المنتهية ولايته.

2 - قائمة "وحدة القضاة" برئاسة المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المرشح على رئاسة النادى.

3 - قائمة "خادمى القضاة"، برئاسة المستشار أحمد الشافعى، رئيس محكمة جنايات المنصورة، والمرشح على مقعد رئاسة النادى.

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4 - قائمة "الوسط " برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المرشح لرئاسة مجلس إدارة النادى.

فيما يخوض المستشار طارق شلبى رئيس الاستئناف الانتخابات على مقعد رئيس النادى، دون وجود قائمة انتخابية.

ويبلغ عدد المتقدمين فى الانتخابات 81 مرشحًا، حيث تقدم 5 مستشارين على مقعد الرئيس، و4 مستشارين على مقعد المتقاعدين، و27 مستشارا على خمس مقاعد للمستشارين، و26 رئيس محكمة وقاضيًا على خمس مقاعد لرؤساء المحاكم والقضاة، و19 محاميًا عامًا ورئيسًا للنيابة ووكيلًا للنائب العام على خمس مقاعد للنيابة العامة.

وحاليا تفتح اللجنة المشرفة على الانتخابات باب تلقى تنازلات المرشحين، والذى بدأ منذ 5 نوفمبر وتستمر فى تلقى طلبات التنازل حتى 20 نوفمبر الجارى.