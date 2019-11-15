شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تسلم غدًا سيارات المرحلة السادسة من مشروع المنافذ المتنقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسلم وزير التموين والتجارة الداخلية، غدًا السبت، سيارات المرحلة السادسة من مشروع المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة لشباب الخريجين، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر تخفيض أسعار بعض السلع على أن يكون سعر السكر بالبطاقات التموينية بـ8.5 جنيه بدلاً من 9.5 جنيه، وسعر عبوة زيت طعام خليط مِن 19 إلى 17 جنيهًا، وسعر كيلو الأرز من 9 إلى 8 جنيهات، وسعر كيلو الدقيق المعبأ بلاستيك من 6.75 جنيه إلى 6.50 جنيه، مع إلغاء زيت عباد بسعر 20 جنيهًا، والدقيق المعبأ واحد كيلو فى عبوات ورقية والمحدد بسعر 7.25 قرشًا.

جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت عن افتتاح بعض منافذ المرحلة الثالثة لمشروع جمعيتى الخاص بشباب الخريجين، فى العديد من المحافظات، بجانب توقيع العقود لعدد 75 فرعًا آخرى تمهيدًا لافتتاحها أيضًا خلال أيام بعد تسليمهم ماكينات صرف السلع التموينية المدعمة، وكذلك صرف نقاط الخبز، بجانب طرح السلع الغذائية الحرة.