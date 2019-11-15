أخبار × 24 ساعة.. "الصحة" تحذر من عبوات مغشوشة لـ "رامسفتراكس" وتوضح المنتج الأصلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. الصحة تعلن افتتاح مشروع ميكنة الأورام بمركز ميت غمر التعليم: نستهدف إنشاء 50 مدرسة للتعليم الفنى تضم تخصصات مختلفة جديدة وزيرة التضامن تطلق أول مركز لتطوير الأعمال بفروع بنك ناصر الاجتماعى وزيرة البيئة تستعرض تجربة مصر فى الاقتصاد الدوار بمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة الأرصاد: أمطار على الوجه البحرى والعاصمة والعظمى بالقاهرة 26 درجة غدا وزير الرى يعقد اجتماع لمتابعة استعدادات موسم الأمطار والسيول فيديو وصور.. مدارس التكنولوجيا التطبيقة طفرة لإصلاح منظومة التعليم الفنى شاهد فى دقيقة.. أعرض طريق بالشرق الأوسط يربط القاهرة بالمدن الجديدة الرى تنظم ندوة حول آليات تطبيق المنظومة الجديدة لتقييم أداء العاملين بالوزارة Advertisements "الصحة " تحذر من عبوات مغشوشة لـ "رامسفتراكس" وتوضح المنتج الأصلى التموين: صرف 55% من مقررات شهر نوفمبر لأصحاب البطاقات حتى الآن جولة تفقدية لـ"العصار" و "شوقى" بمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام "التضامن" توجه بحصر الخسائر لصرف مساعدات للمتضررين من الطقس السئ بحلايب اﻹعلام المائى بالرى يدرب العلماء والخطباء بأوقاف السويس فى مجال التوعية المائية الأوقاف تصدر ترجمة خطبة الجمعة "الإسلام عمل وسلوك نماذج من حياة التابعين" لـ 18 لغة منظمة خريجى الأزهر تشارك فى احتفالية أسبوع الجامعات الإفريقية تعرف على ​تفاصيل المسابقة الثقافية ​للمعلمين و​ال​طلاب بالأوقاف

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