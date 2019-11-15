شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحيرة»: 10 مصابين بحريق إيتاي البارود مازالوا في المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور يسرى بيومي، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن 10 مصابين فقط في حادث حريق إيتاي البارود مازالوا محتجزين في مستشفيات البحيرة، موضحًا بوجود 6 مصابين في مستشفى كفر الدوار العام و4 آخرين في مستشفى إيتاي البارود المركزى.

وكان حريق وقع في قرية المواسير بمركز إيتاي البارود، أمس، نتيجة اشتعال النيران بعد تسرب مواد بترولية إلى ترعة القرية، وأدى إلى وفاة 7 أشخاص وإصابة 16 آخرين.