أخبار مصر

إخماد حريق شب في معهد أزهري جنوب الأقصر

0 نشر
محمد السمكوري 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق شب في معهد أزهري جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت غرب الأقصر، عن نشوب حريق بمخزن معهد الشيخة فاطمة الازهري بقرية الديمقراط يحتوي على أخشاب مكهنة، مضيفا أنه لم يسفر الحريق عن أي حالات وفاة أو إصابات.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لإخماد الحريق، حيث انتقل لموقع الحريق رئيس المدينة ورئيس قرية الديمقراط وعددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية وضباط الحماية المدنية، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف.

Advertisements

وعقب اخماد الحريق تبين إتلاف ٢ من أعمدة الإنارة من جراء الحادث وستقوم الوحدة المحلية باستبدالهم بأعمدة جديدة، وأكد رئيس مدينة ارمنت ان التيار الكهربي عاد للقرية عقب إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وسيقوم صباح الغد المعمل الجنائي بمعاينة موقع الحادث.

وكان المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر وجه بتوفير الرعاية اللازمة وكذا التنسيق مع مديرية التضامن بالمحافظة لتقديم اللازم، كما وجه بالاستعانة بسيارات أطفاء من مصنع سكر أرمنت، والتي كان لها دور في المساعدة مع سيارات الدفاع المدني في سرعة إخماد الحريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إخماد حريق شب في معهد أزهري جنوب الأقصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا