شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق شب في معهد أزهري جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت غرب الأقصر، عن نشوب حريق بمخزن معهد الشيخة فاطمة الازهري بقرية الديمقراط يحتوي على أخشاب مكهنة، مضيفا أنه لم يسفر الحريق عن أي حالات وفاة أو إصابات.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لإخماد الحريق، حيث انتقل لموقع الحريق رئيس المدينة ورئيس قرية الديمقراط وعددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية وضباط الحماية المدنية، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف.

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وعقب اخماد الحريق تبين إتلاف ٢ من أعمدة الإنارة من جراء الحادث وستقوم الوحدة المحلية باستبدالهم بأعمدة جديدة، وأكد رئيس مدينة ارمنت ان التيار الكهربي عاد للقرية عقب إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وسيقوم صباح الغد المعمل الجنائي بمعاينة موقع الحادث.

وكان المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر وجه بتوفير الرعاية اللازمة وكذا التنسيق مع مديرية التضامن بالمحافظة لتقديم اللازم، كما وجه بالاستعانة بسيارات أطفاء من مصنع سكر أرمنت، والتي كان لها دور في المساعدة مع سيارات الدفاع المدني في سرعة إخماد الحريق.