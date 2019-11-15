شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طالبات يفزن برئاسة الاتحادات الطلابية في الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الانتخابات الطلابية في الجامعات فوز 4 طالبات بمنصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، حيث فازت دارين خليل، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية إعلام، بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة للمرة الأولى. وقالت «دارين» إنها تدرجت في اتحاد الطلاب من الصف الأول، وتقلدت منصب المتحدث الإعلامى للاتحاد، العام الماضى، لافتة إلى أن سر نجاح الحملة الانتخابية الخاصة يرجع لدراستها بكلية الإعلام.

وأوضحت أن الجامعة تحظى بسقف سياسى مرتفع وتتمتع بكامل الحرية للطلاب، ولكن نحتاج دعم ومساندة رئيس الجامعة لتطوير الأنشطة وزيادة وعى وتثقيف الطلاب وتلبية احتياجاتهم حتى نكون الصوت الحقيقى المعبر عنهم، لافتة إلى أن أول اجتماع لمجلس الاتحاد الجديد سيتم عقب انتهاء فترة الامتحانات الحالية.

وفى جامعة حلوان، فازت نرمين وائل، الطالبة بالفرقة الرابعة كلية التجارة وإدارة الأعمال، بمنصب رئيس اتحاد الجامعة بالتزكية.

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وفى دمياط، فازت سما سمير العتمة، الطالبة بالفرقة الرابعة كلية إعلام، بمقعد رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

وقالت «سما»، لـ«المصرى اليوم»: «نفسى أشتغل في مجال الإعلام لأنه هو السبيل الوحيد لتنوير المجتمع ولدوره المهم في التوعية».

وفى الإسماعيلية، فازت مها محمد، الطالبة بكلية الصيدلة، بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة قناة السويس، بفارق صوتين عن منافسها.

وقالت «مها» إن لديها خطة لتنمية ورفع الوعى الثقافى والرياضى لدى طلاب الجامعة بضرورة المشاركة في كل فعاليات الجامعة الثقافية والرياضية.

وشددت على رفضها وجود أي نشاط حزبى أو سياسى داخل الجامعة، إذ إن الجامعة محراب علم وليست ساحة صراع سياسى أو حزبى.