شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على رئيس لجنة ومفتشي صحة وتموين مكلفين بفحص وجبات المدارس ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المحامي العام لنيابات بنى سويف التحفظ على «محمد أ. ي، موجه أول بالتربية والتعليم ورئيس اللجنة الثلاثية المشكلة بقرار من محافظ بني سويف، للفحص الظاهري للعينات من الوجبات ومناظرتها قبل توزيعها على تلاميذ المدارس، والتحفظ على مفتش الاغذية التابع لوزارة الصحة ومفتش بمديرية تموين بني سويف، للتحقيق معهم في إصابة عدد من تلاميذ مدرسة الجفادون الابتدائية، بمركز الفشن عقب تناولهم وجبة مدرسية موردة من أحد المصانع المتعاقد مع وزارة الزراعة والتعليم .

وامرت النيابة العامة التحفظ على 6200 وجبة مدرسية من أحد المصانع التي وردت فطائر العجوة للتلاميذ بإدارة الفشن التعليمة وارسال بعضها إلى معامل وزارة الصحة.

وكشفت تحقيقات النيابة الاولية، أن الوجبات المدرسية التي تسبب في وقوع يتم توريدها من المشروع القومي للأغذية التابع لوزارة الزراعة من مصانع كائنة [الإسماعيلية- الفيوم- المنيا ] ووجبات اليوم تم إعدادها بمصنع الإسماعيلية وتاريخ إنتاجها 13 /11/2019 وصالحة لمدة سبعة أيام .

وكشفت التحقيقات ان هناك لجنة مشكلة محافظ الإقليم مستديمة برئاسة موجه أول من التربية والتعليم، وعضوية [مفتش أغذية تابع لوزارة الصحة- ممثل من وزارة التموين ] تتولي استلام وفحص صلاحية الوجبات قبل توزيعها على المدارس وأكدت التحقيقات أن تلك الوجبات لم يتم تخزينها وترد يومياً من المصانع الثلاث لتوزيعها على المدارس مباشرة وتبين ورود (160) ألف وجبة من هذه المصانع، وتم توزيع (147) ألف وجبة وارتجاع ( 13) ألف وجبة من ضمنهم (6200) وجبة واردة من مصنع الإسماعيلية تم التحفظ على الوجبات على ذمة تصرفات النيابة العامة نفيد .

وقال الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة في بني سويف، إن جميع التلاميذ الذين تم احتجازهم لتلقي العلاج بعدد من مستشفيات المحافظة، اليوم الخميس، على اثر اصابتهم بإشتباه تسمم غذائي، غادروا المستشفيات عقب تحسن حالتهم وتلقيهم الاسعافات اللازمة.

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وأضاف وكيل وزارة الصحة :«فاجئتنا وزير الصحة الدكتور هالة زايد اثناء تفقدها للمصابين بمستشفى الفشن المركزي، بصرف مكافأة جميع العاملين بالمستشفى نظرا لموقفهم السريع وحسن تصرفهم في التعامل مع الموقف وبخاصة مع تزايد الأعداد

وتابع وكيل وزارة الصحة قائلا:«سحبنا قرابة 104 عينة من المياه من المدرسة التي حدثت بها اصابات التلاميذ وشبكة المياه بالقرية والمأخذ وغيرها للتأكد من سلامة وجودة المياه.

ووصلت وزير الصحة يرافقها محافظ بني سويف، إلى مستشفى الفشن لمتابعة حالة المصابين ومدى اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة والتعامل معها، وما استلزمه من اجراء فحوصات وعمل تحاليل، وذلك لزيادة الاطمئنان على التلاميذ، وإرسال عينات الوجبات التي تم توزيعها على التلاميذ في المدرسة لفصحها.

كان اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد باستقبال مستشفى الفشن المركزي لعدد من تلاميذ مدرسة محمد على حسين الابتدائية بقرية الجفادون مصابين بقيء واسهال عقب تناولهم الوجبة المدرسية «فطيرة بالعجوة» الحالة العامة متوسطة.

وانتقل مأمور وضباط مركز شرطة الفشن، حيث تبين من التحريات الأولية والفحص وصول 37 تلميذ مصابين بقيء وإسهال، عقب تناولهم الغذائية الفطير بالعجوة، والمنصرفة لهممن قبل المدرسة، وتم إجراء الاسعافات الأوليةلهم، وبدأت المستشفى في التصريح لهم بالخروج قبل أن يصطحب عدد اخر من الأهالي فور علمهم بالخبر ابنائهم لمستشفي الفشن المركزي للإطمئنان عليهم ووصل إجمالي عدد التلاميذ إلى 60 تلميذا.

كما تبين أنه وبعد دقائق وفور علم باقي أهالي التلاميذ في المدارس الأخرى، إنتقلوا إلى المستشفيات برفقة ابنائهم زيادة في الاطمئنان، حتى وصل العدد إلى 100 تلميذ، قبل مغادرة 30 منهم المستشفى عقب تقيهم الاسعافات الأولية، قبل أن يتوجه أكثر من 200 ولي امر مصطحبا ابنائهم إلى مستشفيات ببا المركزي وبني سويف النموذجي ويتلقوا الاسعافات الأولية ويصرح لهم بالخروج .وتحرر المحضر رقم 4652 إداري مركز شرطة الفشن.