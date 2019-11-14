مصر | إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بقنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بقنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب شقيقين، مساء اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي إخطارًا، يفيد إصابة بشوي سمير شوقي 34 عامًا، وشقيقه سامح 41عامًا، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي في أبوتشت.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.