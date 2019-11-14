أخبار مصر | وقفة احتجاجية لموظفى "إيبيكو للأدوية" للمطالبة بزيادة الأجور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وقفة احتجاجية لموظفى "إيبيكو للأدوية" للمطالبة بزيادة الأجور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم العشرات من عمال وموظفي شركة إيبيكو للأدوية، بمدينة العاشر من رمضان، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية بمحيط المصنع، بسبب تدني المرتبات وإلغاء الحوافز ورفع تكلفة العلاج الشهري للعاملين.

وقالت إحدى العاملات، إن إدارة الشركة تتعنت تجاهنا لعدم زيادة رواتبنا، بجانب إلغاء الحوافز المقرر صرفها، وابلغونا "مفيش حوافز غير لما يكون في إنتاج"، فضلًا عن غلاء العلاج الشهري للعاملين.

وأصدر العاملون بشركة "إيبيكو" بيانًا للمطالبة بحقوقهم قائلين "نحن أبناء الشركة ولا نريد تخريبها أو إتلاف أي شىء بها ولكن عندما توليك منصب رئيس مجلس إدارة قالوا انك إنسان عادل ولا يقبل بالظلم فامتثلنا لكل طلباتك وطلبات الدكتور سعيد وعندما قلت أن بابى مفتوح للجميع انتابنا الشعور الكامل بالمساواة وأننا فعلا أبنائك وعندما طلع لك بعض الزملاء، قلت تحملوني الشركة بتخسر وأريد الصبر معي وسأحقق لكم مطالبكم بعد فترة قلت أريد أن اعلم متطلبات العاملين.

وتابعوا "بدأنا نكتب متطلباتنا وكلنا أمل وبعد قليل قيل تم تعيين الدكتورة أميرة وغيرهم وقلنا سيتم تقنين الشركة للوصول لأفضل ولكن ما تم ان ما يعادل كل شهرين ترقيات ترقيات ونحن بلا شىء وعندما نسال نجد الأجابة أن لا يوجد إنتاج كافي يغطى الزيادة ولابد أن تحضروا جمعة وسبت والغريب لا يوجد مواد خام للعمل ونحضر ونلتزم بالتعليمات ونجد لو مفيش حضور للسبت فى جزاءات ونحضر ونعود".

فيما جاء رد الشركة على زيادة العاملين، "لم نحقق الخطة وان هناك قرار بأن الإنتاج مرتبط بالحوافز".

وتسأل العمال في بيانهم "كيف لنا ذلك ضغوط ضغوط من غير زيادة وكمان هياخذ من الحوافز كيف ذلك نحن نذهب لبيوتنا كالموتى من كثره التعب والجهد المبذول للوصول لما تريده ورغم ذلك لا تقدير للعمال كيف ذلك والترقيات برضوا شغالة والتعيين مش لأى احد وبمبالغ مفرطة وعندما نطالب ببنات وعمال يقول الدكتور سعيد فى عمالة زايدة".

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واختتم عمال شركة إيبيكو بيانهم، قائلين "نحن لا نحب التخريب وإهدار المال العام نحن نطالب ان ناخذ اقل حق لنا ظروف الحياة سيئة شهر معك لا يغير ولكن معنا يغير كتير".

ومن جانبها، عقدت الشركة برئاسة الدكتور أحمد الكيلاني رئيس مجلس الإدارة، يوم الثلاثاء الماضي، جلسة تفاهم مع العمال بحضور قيادات أمنية والمعنية من العمال واتحاد عمال العاشر، لبحث المطالب والوصول إلى حل يرضي الطرفين.

وأكدت الشركة حرصها التام على مصلحة العمال وأملها في الوصول لنقطة تفاهم مرضية لجميع الأطرف، وأصدرت القرارات التالية:-

- تثبيت جميع العمالي اليومين خلال 4 شهور من الآن وفقة الأقدمية مع احتساب مدة الخدمة لهم.

- تكون مواعيد العمل بداية من الساعة الثامنة صباحا للرابعة عصرًا لمدة 5 أيام أسبوعيا مع العمل يوم السبت الأخير من كل شهر.

- إضافة خطوط سير جديدة لتوصيل العاملين.

- الاتفاق على إعادة هيكلة الأجور والمرتبات بداية شهر يناير 2020، بحيث يكون الحافز بنسبة 80% من الراتب الأساسي، إضافة إلى العلاوة على الراتب بما يعظم جميع الامتيازات الممنوحة للعامل.

- استمرار نظام التأمين الصحي للعاملين مع تمتع أسرهم بكافة التخفيضات الممنوحة من الشركة مع الجهات المتعاقد معها.

- جاري عمل هيكلة العاملين بالشركة مع ربط الحافز بالإنتاجية وفي الحالات التي يتعذر تطبيق الخطة الإنتاجية لظروف خارجة عن إرادة العاملين يتم صرف الحافز كاملاً.

وقامت الشركة بغلق مصنعي 1و2 لحين الانتهاء من الأزمة، وإنهاء العمال وقفتهم الاحتجاجية.