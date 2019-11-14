أخبار مصر | برلماني: زيارة الرئيس السيسى للإمارات تعكس عمق العلاقات بين الشقيقتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: زيارة الرئيس السيسى للإمارات تعكس عمق العلاقات بين الشقيقتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلي دولة الامارات تقع في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وما يربط الدولتين من علاقات تعاون متشعبة على كل الأصعدة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة، التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي، والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.

وأضاف "هيكل"، أن الرئيس السيسي، استطاع خلال فترة ولايته تعزيز العلاقات المصرية – الإماراتية بشكل كبير لما فيه صالح البلدين، وأصبح بين القاهرة وأبوظبي تفاهمًا سياسيًا واقتصاديًا شاملا وفي مختلف الملفات.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الاهتمام الكبير من قبل وسائل الاعلام الإماراتية بزيارة الرئيس السيسى تؤكد أهميتها الكبيرة وانها تصب فى صالح قضايا المنطقة العربية وتفتح ملفات شائكة داخل الأمن القومي العربي والخليجي.