أخبار مصر | الرئيس السيسي يختتم زيارته إلى الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس السيسي يختتم زيارته إلى الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسياليوم الخميس أبو ظبي، في ختام زيارة استغرقت يومين إلى الإمارات العربية المتحدة.

وقد اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة وحاشية من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين القائد المصري في صالة الطيران الرئاسية بمطار أبوظبي الدولي.

وكان من بين الموجودين في المطار لتوديع الرئيس السيسي سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن القومي؛ صاحب السمو الشيخ حمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي في أبوظبي؛ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛ صاحب السمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس مكتب أبوظبي التنفيذي؛ والعديد من الوزراء وكبار المسؤولين.