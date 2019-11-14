أخبار مصر | "حماة الوطن" ينظم مؤتمرا جماهيريا احتفالا بانتصارات أكتوبر بأطفيح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حماة الوطن" ينظم مؤتمرا جماهيريا احتفالا بانتصارات أكتوبر بأطفيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وشارك أيضًا الدكتور أحمد زكريا أمين المراسم بالحزب، مساعد رئيس الحزب، ومحمد مدينة رئيس مركز مدينة اطفيح، والنائب السابق عاصم الجمل وأحمد سعد أمين الحزب بالصف ويسري عمار أمين التنظيم بالصف والكاتب الصحفي إسلام عفيفي.
من جانبه، قال اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن الشعب المصري العظيم هو البطل الحقيقي وصاحب الإرادة في نصر أكتوبر المجيد، مشيرًا إلى أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة وقف وساند القوات المسلحة للدفاع عن الأرض والعرض واسترداد سيناء.
وأكد الغباشي، أن المصريين هم من غيروا المفاهيم العسكرية بعد نصر أكتوبر المجيد، مما دفع العدو إتباع منهجية جديدة، وهى حروب الجيل الرابع والتي تهتم بإفساد وتدمير عقول الشباب بعدما قرر الأعداء عدم قتال الجيش المصري في حرب نظامية مواجهة مباشرة مرة أخرى واستخدام الحرب الخبيثة ضد البلاد، وشدد على أهمية معركة الوعى وضرورة إظهار الحقيقة أمام المواطنين وطمس الشائعات والاهتمام بالتوعية بمخاطر السوشيال ميديا وعدم نشر الصور والاخبار المفبركة.
وفي نفس السياق، أكد المهندس خالد أبوسريع، أمين أمانة حزب حماة وطن بأطفيح، أن الحزب يفتح أذرعه لأهاليه؛ للإسهام معًا في النهوض بالخدمات العامة وتحقيق التنمية المحلية ومعالجة آثار الماضي يدًا بيد مع كافة الجهات التنفيذية التي لا تبخل علينا بشيء، ولفت إلى أن القيادات التنفيذية تقدم يد العون للحزب وأعضاءه من أجل القيام بدورهم بكل حرية لخدمة المواطن الذي يعمل الجميع من أجله، مُؤكدًا على أن حزب حماة الوطن، هو حزب لكل المصريين ويضم كل أطياف المجتمع في سبيكة واحدة غير قابلة للكسر وبلا تمييز أو تعصب حيث الحفاظ على الهوية المصرية وإعادة الاعتبار.
ووجه أبوسريع، التحية للشعب المصري الذي كان ولا زال خير سند للدولة المصرية وداعم للقيادة السياسية لمواجهة كل التحديات، فضلا عن مواجهة المغرضين الذين لن يفلحوا في التأثير على إرادة المصريين.