أخبار مصر | "حماة الوطن" ينظم مؤتمرا جماهيريا احتفالا بانتصارات أكتوبر بأطفيح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حماة الوطن" ينظم مؤتمرا جماهيريا احتفالا بانتصارات أكتوبر بأطفيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، مؤتمرا جماهيريا، بمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار احتفالات الحزب بانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور قيادات الحزب، وعلى رأسهم اللواء فؤاد عرفة النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء محمد الغباشي مساعد رئيس الحزب، والمهندس عبدالسميع عيسى أمين الحزب بالجيزة والمهندس خالد أبوسريع أمين الحزب بأطفيح وأعضاء الحزب وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وشارك أيضًا الدكتور أحمد زكريا أمين المراسم بالحزب، مساعد رئيس الحزب، ومحمد مدينة رئيس مركز مدينة اطفيح، والنائب السابق عاصم الجمل وأحمد سعد أمين الحزب بالصف ويسري عمار أمين التنظيم بالصف والكاتب الصحفي إسلام عفيفي.

من جانبه، قال اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن الشعب المصري العظيم هو البطل الحقيقي وصاحب الإرادة في نصر أكتوبر المجيد، مشيرًا إلى أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة وقف وساند القوات المسلحة للدفاع عن الأرض والعرض واسترداد سيناء.

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وأكد الغباشي، أن المصريين هم من غيروا المفاهيم العسكرية بعد نصر أكتوبر المجيد، مما دفع العدو إتباع منهجية جديدة، وهى حروب الجيل الرابع والتي تهتم بإفساد وتدمير عقول الشباب بعدما قرر الأعداء عدم قتال الجيش المصري في حرب نظامية مواجهة مباشرة مرة أخرى واستخدام الحرب الخبيثة ضد البلاد، وشدد على أهمية معركة الوعى وضرورة إظهار الحقيقة أمام المواطنين وطمس الشائعات والاهتمام بالتوعية بمخاطر السوشيال ميديا وعدم نشر الصور والاخبار المفبركة.