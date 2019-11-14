شكرا لقرائتكم خبر عن الجيران حدثوني عن سوء سلوك زوجتي.. عامل يلقي نجله في ترعة الإسماعيلية لتشككه في نسبه (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة الامن بالقليوبية من كشف غموض واقعة اختفاء تلميذ بالصف الثاني الابتدائي بمدينة الخصوص، حيث تبين أن والده ألقاه في ترعة الإسماعلية، لشكه في نسبه واتهامه أمه بسوء السلوك وادعى اختفاءه منه خلال رحلة فسحة في الإسكندرية.

وجرى انتشال الجثة من مركز بلبيس بالشرقية وتعرفت عليها الأم وتولت النيابة التحقيق، حيث أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وعرض الجثة على الطب الشرعي والتصريح بدفنها عقب مناظرتها، وبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث.

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تلقى رئيس مباحث قسم الخصوص بلاغًا من ربة منزل 25 عاما باختفاء ابنها 7 سنوات بالصف الثاني الابتدائي، واتهمت زوجها عامل 27 سنة بانه وراء الواقعة، وجرى إخطار مدير إدارة البحث الجنائي.

وباستدعاء الأب أكد أنه سافر مع ابنه للإسكندرية واختفى منه هناك، وبتضييق الخناق عليه أقر بأنه ألقاه من أعلى كوبري مسطرد بقسم ثان شبرا بمياه ترعة الإسماعيلية لشكه في نسبه.

وجرى انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الشرقية وتعرفت عليها الأم، وأدلى المتهم باعترافاته في التحقيقات قائلا «طاردتني الشكوك حول نسب ابني بعد ما سمعته عن سلوك زوجتي من جيراننا والمحيطين بنا»، مشيرا إلى أنه عامل بسيط يخرج لكسب الرزق لفترات طويلة في اليوم ويعود متأخرا لتدبير نفقات الحياة.

وأضاف: «منذ فترة بدأت أسمع من الجيران عن سلوك زوجتي وبدا الشك يتسلل لقلبي حول نسب ابننا، ما تسبب في خلافات بيننا طلبت على إثرها زوجتي الطلاق، فقررت الانتقام منها وحرق قلبها».