شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يفتتح تطوير معمل متبقيات المبيدات بالمعمل المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أعمال تحديث وتطوير معمل متبقيات المبيدات بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، وذلك بحضور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور/ أشرف المرصفي مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، وذلك بهدف رفع كفاءة عدد العينات التي يتم تحليلها من شحنات الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج إلى 1000 عينة يوميا بدلا من 700 عينة سابقا.

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وقال الدكتور أشرف المرصفي، مدير المعمل، إن المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات يعد أحد المعامل المرجعية لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي في مجالات تحاليله والمعتمد من وكالة الاعتماد الفنلندية «FINAS» طبقاً لمواصفة الأيزو 17025:2017 وهو المعمل المرجعي للإتحاد الإفريقي في مجال تحليل «متبقيات المبيدات ـــ العناصر الثقيلة» في الأغذية والأعلاف.

وأضاف «المرصفي»، ان المعمل هو أحد الجهات الرقابية لبعض الصادرات الزراعية المصرية؛ وكذا السوق المحلى؛ ويقوم المعمل بإصدار تقارير سنوية وشهادات معتمدة يومية بالتحاليل للمحاصيل أو المنتجات قبل تصديرها وعدم التصريح بتصدير المخالف منها لشروط الدول المستوردة، وقد ساهم المعمل في تحسين صورة وسمعة الصادرات الزراعية المصرية وزيادة حجم بعض الصادرات وفتح أسواق خارجية جديدة أمام هذه الصادرات وتحسين جودة المنتج المحلي.

وأوضح «المرصفي»، ان المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بتطوير معمل متبقيات المبيدات تم من خلال عمل أبحاث تطبيقية لتقليل الوقت الزمني لتحليل العينات وإدخال أحدث أنظمة التحاليل بالخدمة وإعتمادها من وكالة الإعتماد الفنلندية “FINAS” وعددهم (22) أجهزة لتحليل متبقيات المبيدات ](10) جهاز (LC MS/MS) وعدد (11) أجهزة (GC MS/MS) وعدد (1) جهاز GC MS [(تمويل ذاتي) التي ساهمت في رفع القدرة الاستيعابية للعينات بالمعمل لتصل إلى 1000 عينة في اليوم أغلبها تمثل شحنات زراعية تصديرية؛ وسرعة استخراج النتائج مع الحفاظ على جودتها.