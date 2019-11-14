شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: إزالة 442 حالة تعدي ضمن الموجة الـ14 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، سير العمل في حملات الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتي بدأت الاثنين الماضي وتستمر لمدة 15 يوما، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة،وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال الجهود نحو استرداد أراضي الدولة «حق الشعب» والتصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

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وقال المحافظ انه تم اليوم إزالة 218 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والزراعة بإجمالى مساحة 19532.5م2 بمدينة الخانكة وبنها وطوخ والقناطر وكفر شكر.

يشار إلى أنه في خلال الثلاث أيام الماضية للموجة تمت إزالة 224 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 29687 م2.

وشدد المحافظ على الاستمرار في إزالة كافة التعديات للأراضي التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين، والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة بعد الفحص والمعاينة، مشيراً إلى استمرار الحملات لتشمل جميع قرى ومراكز المحافظة واسترداد جميع أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها واستعادة حق الشعب تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء بالتصدي بكل حسم وردع للمخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون، وتقديم كل التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الدولة والشعب في أراضيهم.