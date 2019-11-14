شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار وانخفاض في درجات الحرارة حتى الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمود شاهين، مدير التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاض في درجات الحرارة مستمر حتى منتصف الأسبوع القادم لتعود حول المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام على شمال البلاد حتى شمال الصعيد .
وأضاف شاهين في تصريحات لـ «المصري اليوم» أن هناك فرص لسقوط الأمطار غداً الجمعة، وحتى الأحد القادم تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا قد تمتد خفيفة إلى القاهرة .
وأكد شاهين أن الأجواء بصفة عامة من بعد غدً السبت مستقرة والطقس خريفي ممتع والذي تتمتع به مصر، مع ضرورة الالتزام بالنصائح والتحذير من الشبورة المائية، ومتابعة النشرة الجوية اليومية لنعرف الملابس المناسبه في فترة التغييرات والتقلبات.
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