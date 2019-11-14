شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تزور مصابى التسمم في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إلى محافظة بني سويف للوقوف على الحالة الصحية للطلاب، برفقة المستشار هانى عبدالجابر، محافظ بنى سويف، وقالت الوزيرة أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بسيارات إسعاف مجهزة، قامت بنقل التلاميذ إلى كل من مستشفيات الفشن المركزي، وببا المركزي، وسمسطا، كما قام الأهالي بنقل عدد من التلاميذ إلى المستشفيات بمعرفتهم.

وأشارت إلى أن التلاميذ يعانون من أعراض تنوعت بين مغص، وقيء وإسهال، حيث تم على الفور تقديم الخدمة العلاجية لهم من محاليل وأدوية ومضادات حيوية، مؤكدًا أن الوزيرة تابعت وجود مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية بتلك المستشفيات.

ولفتت الوزيرة إلى أن الفريق الوقائي بوزارة الصحة قام بسحب عينات من الأغذية بالإضافة إلى عينات من قيء التلاميذ والمتحصلات وذلك لإرسالها إلى المعامل المركزية لتحليلها.