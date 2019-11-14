شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عميرة رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة طنطا و«رفيدة» نائبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت جامعة طنطا فعاليات انتخاب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه، حيث فاز الطالب هشام أحمد عميرة بكلية الطب بمنصب رئيس الاتحاد بالجامعة، والطالبة رفيدة محمود محمد الحنفي، بكلية طب الأسنان نائبًا لرئيس الاتحاد.

وقد ترشح لمنصب رئيس الاتحاد اثنين من الطلاب من مجالس الاتحادات الطلابية على مستوى كليات جامعة طنطا. واثنين لمنصب نائب رئيس الاتحاد خلال فعاليات المرحلة الأخيرة من الانتخابات الطلابية التي جرت الخميس، بالقاعة النوعية بمقر إدارة الجامعة، بحضور الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

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وأكد الدكتور مجدي سبع أن الانتخابات الطلابية هذا العام، تمت في إطار من الحياد والشفافية والنزاهة التامة، خلال جميع مراحل العملية الإنتخابية وكذلك توفير مناخ المنافسة الشريفة بين الطلاب المتقدمين بعيداً عن التحيز لأي سبب من الأسباب، موضحا دعم الجامعة الكامل للطلاب وإطلاق الحرية لهم في إختيار من يمثلهم .

وأضاف «سبع» أنه تم تشكيل لجنة عليا للاشراف ومتابعة سير اعمال انتخابات الاتحادات الطلابية برئاسة نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب لتذليل أي عقبات، وضمت اللجنة عدد من اعضاء هيئة التدريس ورعاية الشباب وعدد من الطلاب الغير مرشحين لتقديم تقرير مفصل عن سير العملية الإنتخابية يوميا منذ بدايتها.

وقال الدكتور الرفاعي مبارك إن اتحاد الطلاب وإدارة الجامعة شركاء في خدمة الطلاب وتحقيق المصلحة العليا للجامعة، موجهًا أعضاء الاتحاد بضرورة التحلي بروح الفريق والعمل على خدمة زملائهم من الطلاب وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية في الأنشطة.

يذكر أن انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة طنطا شهدت إقبالا كبيرا من الطلاب بإجمالي «793» طالبا وطالبة.