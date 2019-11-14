شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. البابا تواضروس يكرم 269 مدرباً من 21 إيبارشية بمشروع 1000 معلم كنسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يقيم المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء الخميس، احتفالية لتكريم المميزين من مدربي الفترة الاولي في المرحلة الثانية من برنامج البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لتطوير التعليم الكنسي «تراث كنيستنا.. روح وحياة» وذلك بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية .
وتتزامن الاحتفالية مع الذكرى السابعة لتجليس قداسة البابا تواضروس الثاني على الكرسي المرقسي والذى يوافق 18 نوفمبر الجارى حيث تم تجليسه في 18 نوفمبر عام 2012 .
وانتهت الفترة الأولى من المرحلة الثانية والتحق بها ٢١ إيبارشية وقطاع رعوي بالقاهرة شارك فيها ٢٦٩ مدرب و٢٦٢١ متدرب تابعين لهذه الإيبارشيات.
ومن المنتظر أن يكرم البابا المميزين من المدربين خلال الاحتفال وكذلك المنسقين الإعلاميين للإيبارشيات المشاركة والذين أداروا عملية التدريب بالمشروع في مرحلتيه الأولى والثانية.
وتسعى المرحلة الثانية إلى نقل فكرة مشروع ١٠٠٠ معلم كنسي. إلى قطاعات أكبر من الآباء الكهنة والخدام والخادمات داخل الإيبارشيات وتشمل المرحلة فترتين أخريين من المنتظر أن يتم إنجازها خلال الربع الأول من العام المقبل .
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. البابا تواضروس يكرم 269 مدرباً من 21 إيبارشية بمشروع 1000 معلم كنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.