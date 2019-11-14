شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. البابا تواضروس يكرم 269 مدرباً من 21 إيبارشية بمشروع 1000 معلم كنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقيم المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء الخميس، احتفالية لتكريم المميزين من مدربي الفترة الاولي في المرحلة الثانية من برنامج البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لتطوير التعليم الكنسي «تراث كنيستنا.. روح وحياة» وذلك بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية .

وتتزامن الاحتفالية مع الذكرى السابعة لتجليس قداسة البابا تواضروس الثاني على الكرسي المرقسي والذى يوافق 18 نوفمبر الجارى حيث تم تجليسه في 18 نوفمبر عام 2012 .

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وانتهت الفترة الأولى من المرحلة الثانية والتحق بها ٢١ إيبارشية وقطاع رعوي بالقاهرة شارك فيها ٢٦٩ مدرب و٢٦٢١ متدرب تابعين لهذه الإيبارشيات.

ومن المنتظر أن يكرم البابا المميزين من المدربين خلال الاحتفال وكذلك المنسقين الإعلاميين للإيبارشيات المشاركة والذين أداروا عملية التدريب بالمشروع في مرحلتيه الأولى والثانية.

وتسعى المرحلة الثانية إلى نقل فكرة مشروع ١٠٠٠ معلم كنسي. إلى قطاعات أكبر من الآباء الكهنة والخدام والخادمات داخل الإيبارشيات وتشمل المرحلة فترتين أخريين من المنتظر أن يتم إنجازها خلال الربع الأول من العام المقبل .