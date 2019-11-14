شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على دولفين نافق بشاطئ البحر المتوسط قبالة سواحل كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عثر بعض الأهالي من الصيادين بمركز بلطيم على دولفين نافق على شاطئ البحر المتوسط قبالة ساحل قرية مرتضى شمال محافظة كفر الشيخ، وأخرجوه من المياه وتم إبلاغ الجهات المعنية بهذا الخصوص، وقامت إدارة البيئة بالمحافظة بتشكيل لجنة لفحص جثمان الدولفين المتعفن وإيجاد أفضل وسيلة لدفنه.

وكشف تقرير اللجنة أن الدولفين نافق منذ أكثر من أسبوع ومتعفن ومتحلل ولا يصلح للتحنيط بالمره ..ويبلغ طوله ١٢٠ سنتيمتر ووزنه ٩٠ كيلو جرام.

وتم دفن الدولفين بالقرب من موقع العثور عليه بطريقة آمنة.