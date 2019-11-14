شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السادسة مساء.. الأمم المتحدة: مصر منعت حربا فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددا من الأخبار والتقارير المهمة على مدار الساعات الماضية أبرزها، تصريح المبعوث الخاص للأمم المتحدة بالشرق الأوسط، والذي أكد فيه أن مصر منعت حربا فى غزة، فضلا عن مزيد من التغطيات الرياضية والفنية، والاقتصادية.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار مصر الساعة السادسة مساء.

الأمم المتحدة: مصر منعت حربا فى غزة والمنطقة لا تحتاج مزيدا من النزاعات

أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة فى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أن مصر قامت بجهود مع الأمم المتحدة، لمنع اندلاع حرب فى غزة.

"الصحة " تحذر من عبوات مغشوشة لـ "رامسفتراكس" وتوضح المنتج الأصلى

طالبت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة بضبط وتحريز ما قد يوجد بالأسواق بعد اتخاز كافة الاجراءات المخزنية وذلك للعبوات المقلدة والمغشوشة من مستحضررامسفتراكس1جم فيال تشغيلة رقم 171681انتاج 10 /2017 وتاريخ انتهاء الصلاحية 7/2020 .

رغم غيابه الجماهير تهتف لمو : بنحبك ياصلاح اللي راح راح

حرصت الجماهير الموجودة باستاد برج العرب لحضور مباراة منتخب مصر أمام كينيا المقرر لها السادسة مساء اليوم بإستاد برج العرب بالإسكندرية علي الهتاف لمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي والذي يغيب عن لقاء اليرم بسبب الاصابة.

السيسى يصل القاهرة قادما من الإمارات عقب زيارة استغرقت يومين

Advertisements

وصل مطار القاهرة الدولي ، اليوم الخميس ، الرئيس عبد الفتاح السيسي قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة ، عقب زيارة استغرقت يومين التقي خلالها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وذلك في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والتعاون والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك .

ماعت بالأمم المتحدة: الإخوان ارتكبوا 1200 عملية إرهابية وقتلوا 2574 شهيدا

تعقد مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ندوة اليوم بقصر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور العديد من الوفود الدولية، يعرض خلالها أيمن عقيل رئيس المؤسسة ورقة بعنوان "الإرهاب فى مصر" تعرض قراءة فى التطور التاريخى والإحصائيات الدالة والتأثيرات والتحديات.

السعودية تهزم أوزبكستان 3 - 2 في مباراة مثيرة بتصفيات كأس العالم 2022

حقق منتخب السعودية فوزاً غالياً على أوزبكستان بنتيجة 3 – 2 في المباراة التي جمعتهما اليوم بالعاصمة الأوزبكية "طشقند"، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الرابعة في التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بجانب كأس أسيا 2023 بالتعادل الإيجابي 1/1.

رئيس أنابيب البترول: تشغيل خط أنابيب غرب إيتاى البارود وعودته للعمل بكامل طاقته

قال المهندس عبد المنعم حافظ، رئيس شركة أنابيب البترول، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تم تشغيل خط أنابيب غرب إيتاي البارود، وذلك بعد عمليات الإصلاح.

جهاز الاحصاء يعلن نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث.. تراجع البطالة في الريف لـ 5.6٪.. وارتفاع طفيف بمعدل البطالة.. والزراعة وصيد الأسماك الأكثر استيعابا للمشتغلين بـ5 ملايين عامل والتشييد بـ3 ملايين

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث "يوليو – سبتمبر" لعام 2019، والتي أظهرت تراجع معدل البطالة في الريف ليصل إلى 5.6٪ من إجمالى قوة العمل فى الريف، بينما كان 6.1٪ في الربع الثاني من عام 2019، مقابل 8.1٪ فى الربع المماثل من العام السابق.