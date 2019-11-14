شكرا لقرائتكم خبر عن نص كلمة السيسى فى سجل تشريفات القصر الرئاسى بأبو ظبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دون الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة في سجل تشريفات القصر الرئاسي فى أبوظبي "قصر الوطن". وجاء في نص الكلمة : بسم الله الرحمن الرحيم Advertisements إنه لمن دواعي سروري واعتزازي أن أزور اليوم قصر الوطن بابوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وهي الزيارة التي تعكس الأخوة والمحبة المتبادلة بين دولتي مصر والإمارات قيادة وحكومة وشعباً، والرغبة العميقة في مزيد من التعزيز للعلاقات الوثيقة بين الدولتين الشقيقتين، والممتدة من عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حتي الان.

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