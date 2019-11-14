شكرا لقرائتكم خبر عن الانبا دانيال: البابا تواضروس اهتم بالتعليم وبالكنائس الأخرى منذ تنصيبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نيافة الأنبا دانيال أسقف كنائس المعادي ودار السلام سكرتير المجمع المقدس، إنه منذ تجليس قداسة البابا تواضروس الثاني والكنيسة تشهد العديد من الانجازات، وأن قداسة البابا حريص على تنظيم الكنيسة بشكل دقيق على كافة المستويات.

وأضاف سكرتير المجمع المقدس - خلال كلمته في احتفالية مرور 6 أعوام على تأسيس المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتكريم المتميزين في مشروع تطوير التعليم الكنسي - أن البابا تواضروس اهتم منذ تجليسه وحتى الآن هو التعليم سوا على مستوى التعليم الكنسي أو التعليم العام، حيث قام بتأسيس 8مدارس حتى الآن، إلى جانب اهتمامه بالرسائل العلمية والبعثات، كما أنه وضع نظام جديد لسيمنارات المجمع المقدس.

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وتابع قائلا، إن قداسة البابا تواضروس الثاني حريص على دعم العلاقات عل. كافة المستويات وأن العديد من الرؤساء والسفراء زاروا قداسة البابا بالمقر الباباوى، فضلا عن حرصه على زيارة الكنائس الأخرى عند سفره للخارج وتقديم الشكر لهذه الكنائس التي تقدم خدمات كبيرة للكنائس الأرثوذكسية، إلى جانب حرصه على سيامة أباء أساقفة في مختلف الأماكن، إلى جانب اهتمامه الكبير بالرهبان والحياة الرهبانية بكافة تفاصيلها.

وتشهد الاحتفالية التى يشارك فيها مجموعة من الأباء الأساقفة والكهنة والخدام تكريم المميزين من مدربي الفترة الاولي في المرحلة الثانية من برنامج قداسة البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنسي "تراث كنيستنا.. روح وحياة".