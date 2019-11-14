شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله النجار: لا يمكن أن يكون هناك عمل صالح إلا بإخلاص النيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبدالله النجار، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أنه لا يمكن أن يكون هناك عمل صالح إلا بإخلاص النيه وقال النجار، في كلمته بالندوة الخاصة بالجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام، أمامنا تحديات عدة أهمها توطيد أسس السلام الذي به تقوم الحضارات، ومحاربة الغزو الفكري الذي يهدف إلي خلخلة الأفكار و زعزعة استقرار المجتمعات ، مؤكدا أن عنوان "بوابة أفريقيا للأمن والسلام "عنوان معبر عن الأزهر حيث يمثل الأزهر بوابة العالم كله، مشيرا إلى أن منظمة خريجي الأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ، تعمل على ربط الازهريين من كل مكان وترفع شعار الإنسان أخو الإنسان ، وتسعي لبث قيم الوسطية ورسالة الأزهر الشريف السمحة و إرساء قيم الأخوه الانسانيه والعيش المشترك. Advertisements

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