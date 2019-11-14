شكرا لقرائتكم خبر عن القمر الأحدب يتعامد على الكعبة المشرفة اليوم فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد سماء مكة المكرمة بعد منتصف ليل اليوم الخميس 17 ربيع الأول 1441 الموافق 14 نوفمبر عند الساعة (11:05:21 مساء بتوقيت جرينتش) ، تعامد القمر الأحدب المتناقص فوق الكعبة المشرفة فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة .

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه فى لحظة التعامد سيكون القمر على إرتفاع (89.57.42 درجة) وقرصه مضاء بنسبة 94 % بنور الشمس وعلى مسافة 385,918 كيلومتر، وسيطوق القمر في تلك اللحظة مجموعة من النجوم اللامعة مثل العيوق والدبران والشعرى اليمانية والشعرى الشامية ومجموعة نجوم الجوزاء .

وأشار التقرير إلى أنه يمكن الإستفادة من ظاهرة التعامد في تأكيد دقة الحسابات الفلكية لحركة الاجسام السماوية ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعة في غاية الدقة كما هو الحال مع تطبيقات الهواتف الذكية.

ويمكن الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة في عدة مناطق حول العالم كما فعل القدماء ، حيث يمكن للقاطنين في المواقع البعيدة عن المسجد الحرام والتي يشاهد فيها القمر فوق الأفق لديهم في ذلك التوقيت حيث أن موقع القمر يشير الى إتجاه مكة.

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جدير بالذكر أن هذا التعامد هو الثالث والأخير للقمر بعد تعامد 17 يناير و 15 فبراير هذه السنه 2019 .