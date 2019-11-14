شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن افتتاح مشروع ميكنة الأورام بمركز ميت غمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أحمد محيى القاصد، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون المستشفيات، افتتاح مشروع ميكنة الأورام، وذلك بمركز أورام ميت غمر اليوم الخميس .

وقال القاصد إن هذا المشروع بدأ العمل به منذ 4 سنوات فى 13 مركز أورام بهدف تحسين مستوى الخدمة الطبية لمرضى الأورام وإنشاء قاعدة بيانات مركزية على مستوى الجمهورية لدعم البحث العلمى واتخاذ القرار، بالإضافة لتحليل البيانات ودراسة معدل انتشار الأمراض ومسببات حدوثها .

وأكد الدكتور أحمد محيى أن وزارة الصحة والسكان تدعم المشروع بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وذلك تطبيقا لسياسة وزارة الصحة والسكان نحو التعاون والشراكة مع المجتمع المدنى لتحسين الخدمات العلاجية والرعاية الصحية المقدمة فى مستشفيات وزارة الصحة والسكان .

وأوضح الدكتور محمد السيد ضاحى، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن مركز أورام ميت غمر هو بداية لتطبيق مشروع الميكنة فى جميع مراكز الأورام فى مصر، مضيفا أنه تم إنجاز نسبة 75٪؜ من مراحل تطوير البنية المعلوماتية بالمراكز وتفعيل مشروعات الميكنة والتحول الرقمى، والتى شملت ميكنة الملف الطبى - ميكنة خدمات المعامل - ميكنة خدمات الأشعة وأرشفة أفلام الأشعة .