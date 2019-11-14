شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مجلس الصناعات الهندسية تكشف زيارة السنغال والفرص الاستثمارية للشركات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مها صالح المدير التنفيذى لمجلس تصدير الصناعات الهندسية، تفاصيل بعثة رجال الأعمال المصرية الموجهة إلى دولة السنغال الأسبوع المقبل، لدراسة سوق أعمال الدولة الأفريقية، وتوقيع اتفاقيات تعاون وتبادل تجارى مشترك بين البلدين.



Wاجتماع بعثة مجلس تصدير الصناعات الهندسية

وقالت مها صالح فى تصريحات صحفية لها على هامش اجتماع المجلس برجال الأعمال المشاركين فى البعثة المنظمة، لزيارة السنغال، الأسبوع المقبل، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، إن البعثة تضم 17 شركة من قطاعات مختلفة، مثل مكونات السيارات، والصناعات الكهربائية، التى تطلبها الأسواق الأفريقية، فى هذه الفترة بسبب الطفرة التنموية التى تمر بها هذه الأيام .

وأكدت مها صالح، أن استراتيجية مصر للتنمية تتضمن التبادل التجارى بينها وبين دول القارة الأفريقية، خاصة وأن معظمها تمثل سوقا "بكر"، وبها الكثير من الموارد الطبيعية والثروات، إضافة إلى الكثير من فرص الاتفاقيات التجارية التى تسهل الصادرات والواردات.

مها صالح

ولفتت إلى إرسال بعثات مستمرة لدعم اللقاءت الثنائية بين رجال الأعمال المصريين، ونظرائهم فى الدول الأخرى، مشيرة إلى بعثات فى شهر يونية الماضى وجهت إلى تنزانيا ورواندا، وانتهت بتوثيق عقود واتفاقيات بين الأطراف.

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وأوضحت، أن المنتجات المصرية لديها ميزة تسويقية فى الدول الأفريقية، حيث إنها تهتم بالجودة، وسهولة الإجراءات تجعلها فى الأسواق التنافسية الأفريقية.



جانب من اجتماع مجلس التصدير جانب من اجتماع مجلس التصدير

وأشارت إلى أن الأسواق الأفريقية أيضًا تدعم الصناعات التكميلية، وبالتالى يدرس رجال الأعمال المصريين الوضع فى الدولة، وإنشاء مصانع، توفر منتج جيد وسعر مناسب، بالإضافة إلى تدريب العمال هناك، وتوفير فرص عمل مناسبة.

ولفتت مها صالح، إلى دعم السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية السابقة، للبعثة، والسفيرة نهى خضر سفيرة مصر بداكار، وإتاحة الفرصة للقاءات المشتركة بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم، ودراسة الوضع على أرض الواقع، واحتياجات السوق السنغالى.