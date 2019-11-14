شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الأمطار.. وقف الحركة المرورية بالكيلو 20 بطريق «مرسى علم - إدفو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الأجهزة المختصة بالبحر الأحمر، مساء اليوم الخميس، وقف الحركة المرورية بالكيلو ٢٠ بطريق مرسي علم ادفو وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الامطار الغزيرة وتحولها سيول وان هذة الاجراءات تم اتخاذها حرصا على سلامة المارين بالطريق.

ومن المقرر إعادة الحركة المرورية على الطريق فور تحسن الأحوال الجوية وإزالة آثار الطقس السيء.

كانت منطقة مرسي علم قد شهدت حالة من الطقس السئ وسقوط الأمطار الغزيرة وتحولها لسيول.